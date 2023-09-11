Bartın’da su perisi heyecanı

Bartın'ın Amasra ilçesinde yürütülen antik kazılarda bulunan ve MS. 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen su perisi heykeliı şehirde heyecana neden oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Bedesten olarak bilinen Amastris Antik Kenti'nde yapılan kazılarda, 1800 yıllık olduğu düşünülen su perisi heykeli bulunması şehirde heyecana neden oldu. Bartın Valisi nurtaç Arslan, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile birlikte kazı alanına giderek Amasra Müze Müdürü Zübeyde Kuru başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve yapısı, korunmuşluğu ile göz kamaştıran heykeli inceledi. Vali Arslan ve Milletvekili Aldatmaz, Müze Müdürü Kuru'dan heykel ve devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi alarak, bulunan heykel nedeniyle müze çalışanlarını başarıları nedeniyle kutladı.

Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Bedesten olarak bilinen tarihi yapının içerisinde gerçekleşen sondaj kazısında uzman arkadaşlarımızın M.S. 2. Y.Y.'na ait olduğu tespit edilen bir su perisi heykeline rastladık. Bu bizleri gerçekten ziyadesiyle mutlu etti. Bartın'ımızın arkeolojik tarihi açısından, tarihi geçmişine ışık tutacak bir esere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Su perisi heykelin bulunduğu alandaki kazı çalışmalarının sürdüğünü belirten Müze Müdürü Zübeyda Kuru ise, "Antik kentin parçalarından biri olan bedestende yürüttüğümüz çalışmalarda, zemin tespiti yapıyoruz. Elde edilen objeler çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarda ortaya çıkan değerleri turizme kazandıracağız. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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Yeni kalıntıların gün yüzüne çıkması bekleniyor

Yürütülen kazı çalışmalarında bulunan ve Türkiye'de bir benzeri olmayan Su Perisi heykeli, yüzeyden 3 metre derinlikte tespit edilirken, heykelin boyunun 1 metre 53 santimetre uzunluğda olduğu kaydedildi. Amasra Müzesinde koruma altına alınan heykelin çıkarıldığı bölgede süren antik kazılarda bölgede ve ülkede heyecan oluşturacak yeni eserlerin de gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)