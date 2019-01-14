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Bartın’da su samuru görüntülendi

Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bartın’da su samuru görüntülendi

Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 3 su samuru, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bartın'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan su samuru vatandaşların kamerasına takıldı. Kozcağız Irmağı üzerinde vatandaşlar tarafından fark edilen 3 tane su samuru, kendisini izleyenlere aldırış etmeden, karınlarını doyurmak için balık avladı. Bir süre avlanan su samurları, daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA

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