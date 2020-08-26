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Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı!

Gelen son dakika haberine göre Bartın’da, kovid-19 önlemleri kapsamında, düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi ve söz etkinlikleri yasaklandı.

Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı!

İl Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirlerini görüşmek maksadıyla Vali Sinan Güner başkanlığında toplandı. Toplantıda, düğün, nişan ve kına merasimleriyle ilgili ilave önlemler alındı. Bartın Valiliği alınan yeni tedbirleri yazılı açıklamayla duyurdu.

Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı!

Yapılan açıklamada, şu ifadelere kullanıldı:

"İl genelinde yapılacak düğün, nikah ve nişan merasimi dışında, sünnet düğünü, kına gecesi, söz vb. etkinlere müsaade edilmemesine, gelinle damadın annesi, babası, çocuğu, kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, dedesi, nenesi olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğün, nikah ve nişan merasimlerine katılmamalarına karar verildi. Her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesi uygulamasına devam edilecektir.''

Bartın'da sünnet düğünü, söz ve kına gecesi yasaklandı!

14 İLDE YASAKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere bugünden itibaren müsaade edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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