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  3. Bartın’da şüpheli valiz paniği

Bartın’da şüpheli valiz paniği

Bartın'da yolun kıyısındaki duvar dibinde unutulan valiz paniğe neden oldu.

Bartın’da şüpheli valiz paniği

Bartın'da yolun kıyısındaki duvar dibinde unutulan valiz paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kemerköprü Mahallesi 157'nci Sokak üzerindeki bir duvarın dibinde valiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Şüpheli paket nedeniyle bölge yaya ve taşıt trafiğine de kapatıldı. Bomba imha uzmanının gelmesinin ardından şüpheli paket geniş güvenlik önlemleri altında fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede paketin içinde kişisel eşyaların olduğu görüldü. Bölge daha sonra yeniden yaya ve taşıt trafiğine açıldı.

Bartın’da şüpheli valiz paniği

Bartın’da şüpheli valiz paniği

Kaynak: İHA

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