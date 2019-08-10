Bartın’da trafik kazası: 5 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bartın-Amasra yolu üzerindeki Bostanlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 67 EF 708 plakalı aracıyla Bartın istikametinde seyreden Uğur Başören (27), Bostanlar köyü mevkisine geldiği sırada köy yolundan karşı şeride geçmeye çalışan Barış Aslan idaresindeki 34CCG315 plakalı araca çarptı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Elif Aslan, Talha Kerim Aslan (5) ve Umur Miraç Aslan yaralandı. İlk müdahaleleri acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Amasra-Bartın yolu trafiğe kontrollü şekilde verildi. İki aracın çekici ile kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA