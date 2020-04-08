Bartın'da, Ulus ilçesine araç giriş- çıkışları sınırlandırıldı

BARTIN'da, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Ulus ilçesine karayolu ulaşımı ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı.

Bartın'da, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında yapılarak, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler alındı. Ulus ilçesi ile Bartın arasındaki karayolu ulaşımı saat 21.00 itibariyle ikinci bir emre kadar sınırlandırıldı. Ulus'tan Bartın'a yapılmakta olan toplu taşıma seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulus ilçe merkezi, beldeleri ve köylerinde kurulan pazar yerleri de ikinci bir karara kadar kaldırılacak.

Yaklaşık 22 bin nüfusa sahip Ulus ilçesine ulaşımı sağlayan Bartın ve Karabük ile Kastamonu Pınarbaşı ilçelerine bağlayan yolda jandarma ve polis ekipleri güvenlik noktaları oluşturarak, görevlilerin dışında ve alınan karar dışında seyahat edenlerin geçişine izin vermedi. Kontrol noktalarına gelen sürücülerin sağlık ekipleri tarafından ateşleri kontrol edilerek geçişlerine izin verildi.

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Kaynak: DHA