Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Bartın'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi Uyuşturucu Madde Ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 230 adet ecstasy hap, 17,20 gr toz halinde esrar maddesi, 4 gr kubar esrar ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Bartın Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden H.E. mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA