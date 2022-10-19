Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci hayatını kaybetti. Yaralan 6 madenci ise Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastaneye geldi. Madencilerin aileleriyle bir araya gelen Kemal Memişoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"İKİ HASTAMIZIN DURUMLARI KRİTİK"

Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bilgisini veren Memişoğlu, iki yaralının durumunun kritik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yaralıların şifası için çaba gösteriyoruz. Başta Nurettin hocam olarak bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Hastaları ziyaret ettik. Şu anda 5 tanesi yoğun bakımda bütün doktorlarımız birebir ilgileniyorlar. Ekip ruhuyla çalışılıyor. Dahiliyecisinden göğüs hastalıklarına yoğun bakımcısına kadar bütün ekip hastalarımızın iyileşmesi için çaba harcıyorlar. İnşallah elimizden geldiğince onları bir an önce sağlıklarına kavuşturacaklar. Ben huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Hasta yakınları da misafirimiz. Onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor. Yatmasından çocuklarının sosyal faaliyetlerine kadar hepsine destek veriyor arkadaşlar."

"Burası fiziki olarak da dünyanın en iyi alt yapısına sahip hastanesi insan gücü olarak da sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten ülkemize insanlığa çok büyük bir sağlık hizmeti sunan bir alan burası. Hastalarımızın durumları tabi ki geniş yanıklı olan hastalarda sadece yanık değil bir süre sonra bütün sistemle alakalı desteğe ihtiyaçları var ilk müdahaleler gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Özellikle iki hastamızın durumları biraz kritik ama inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımızın da tedavileri sürüyor. İnşallah onları buradan şifayla taburcu ederiz.”