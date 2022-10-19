Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında yaralanan işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait Amasra Müessesesi'nde 14 Ekim Cuma günü saat 18.15 sıralarında meydana gelen grizu patlaması nedeniyle 41 madenci hayatını kaybetti. Yaralan 6 madenci ise Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'daki Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

AİLELERLE BİR ARAYA GELDİ

Madencilerin sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastaneye geldi. Madencilerin aileleriyle bir araya gelen Kemal Memişoğlu daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İKİ HASTAMIZIN DURUMLARI KRİTİK"

Yaralılardan 5'inin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bilgisini veren Memişoğlu, iki yaralının durumunun kritik olduğunu belirterek şunları söyledi: “Yaralıların şifası için çaba gösteriyoruz. Başta Nurettin hocam olarak bütün doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Hastaları ziyaret ettik. Şu anda 5 tanesi yoğun bakımda bütün doktorlarımız birebir ilgileniyorlar. Ekip ruhuyla çalışılıyor. Dahiliyecisinden göğüs hastalıklarına yoğun bakımcısına kadar bütün ekip hastalarımızın iyileşmesi için çaba harcıyorlar. İnşallah elimizden geldiğince onları bir an önce sağlıklarına kavuşturacaklar. Ben huzurunuzda hepsine teşekkür ediyorum. Hasta yakınları da misafirimiz. Onların da her türlü ihtiyaçları hastanemizde karşılanıyor. Yatmasından çocuklarının sosyal faaliyetlerine kadar hepsine destek veriyor arkadaşlar."

"Burası fiziki olarak da dünyanın en iyi alt yapısına sahip hastanesi insan gücü olarak da sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekten ülkemize insanlığa çok büyük bir sağlık hizmeti sunan bir alan burası. Hastalarımızın durumları tabi ki geniş yanıklı olan hastalarda sadece yanık değil bir süre sonra bütün sistemle alakalı desteğe ihtiyaçları var ilk müdahaleler gerçekten çok iyi yapılmış. Şu anda da hastalarımız kritik olmasına rağmen her türlü tedavi uygulanıyor. Özellikle iki hastamızın durumları biraz kritik ama inşallah onlar da toparlayacak. Diğer hastalarımızın da tedavileri sürüyor. İnşallah onları buradan şifayla taburcu ederiz.”

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'daki barajlarda kırmızı alarm! Doluluk oranları gittikçe düşüyor!
İstanbul'daki barajlarda kırmızı alarm! Doluluk oranları gittikçe düşüyor!
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde konuştu: "2023'e giden süreçte de icazeti milletimizden alacağız"
Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde konuştu: "2023'e giden süreçte de icazeti milletimizden alacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Aday ol" çağrısı! "Hodri meydan, seçimlerde çık karşıma"
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son Haberler
Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı
Bartın'daki maden kazasında yaralanmışlardı! İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, yaralıların son durumunu açıkladı
Böyle kardeş düşman başına! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye utandıran soru! "Baldızım benden hamile, nasıl..."
Böyle kardeş düşman başına! Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye utandıran soru! "Baldızım benden hamile, nasıl..."
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
Poyraz engelini atlatan balıkçıların başı bu kez akla hiç gelmeyecek bir şey dertte! Ağlarını yırtıp tutukları balıkları yiyorlar!
45'lik Burcu Esmersoy, ceketin içine çamaşır giymeyi unuttu! Ünlü manken cesur kıyafetiyle Paris'i salladı! "Parti kur, oy verelim..."
45'lik Burcu Esmersoy, ceketin içine çamaşır giymeyi unuttu! Ünlü manken cesur kıyafetiyle Paris'i salladı! "Parti kur, oy verelim..."
Damat nikah memurunun evlilik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Sosyal medyada gündem olan o anlara eleştiri yağdı! "Masayı terk etmelik olay"
Damat nikah memurunun evlilik sorusuna öyle bir yanıt verdi ki... Sosyal medyada gündem olan o anlara eleştiri yağdı! "Masayı terk etmelik olay"
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
İYİ Parti grup toplantısında konuştu! Meral Akşener, kürsüye baret takarak çıktı
Çok Okunanlar
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 YDS/2 başvuruları bitti mi, son başvuru tarihi ne, sınav başvuru ücreti ne kadar? YDS/2 ne zaman, hangi tarihte olacak?
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu! Asgari ücret zammı için sinyali verdi: Aralık ayında sözümüzü yerine getireceğiz
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!
Zeydan Karalar'ın iki ilçenin Osmaniye'ye bağlanacağını iddia etmesine Adana Valiliği'nden yalanlama: "Hayali konularla kamuoyunu meşgul ediyor"
Zeydan Karalar'ın iki ilçenin Osmaniye'ye bağlanacağını iddia etmesine Adana Valiliği'nden yalanlama: "Hayali konularla kamuoyunu meşgul ediyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın çiftçiler çalışıyor, erkekler kahvehanede zar atıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadın çiftçiler çalışıyor, erkekler kahvehanede zar atıyor"
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 19 Ekim 2022 Çarşamba? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...
Son seçim anketine AK Parti damgası! Oy oranı yüzde 40'ı aştı! İşte son seçim anketinin sonuçları...