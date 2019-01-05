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  3. BARTIN'ın Amasra ilçesinde Odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, dün odun toplamak için ormana giden Ramazan Uzunay (38), ölü bulundu.

Dün öğle saatlerinde, Amasra Tarlaağazı'ndaki evinden ormanlık alana odun toplamaya giden Ramazan Uzunay eve geri dönmedi. Yakınları durumu jandarmaya haber verdi. Ekipler ve köylülerin bugün yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Uzunay, Tarlaağzı Kayabaşı mevkiinde ölü buldu. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Uzunay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

BARTIN'ın Amasra ilçesinde Odun toplamak için gittiği ormanda ölü bulundu

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