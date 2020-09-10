Bartın'ın en meşhur yemeklerine ve gezilecek yerlerine haberimizden göz atabilirsiniz. Bartın 1991 yılında Zonguldak'tan ayrılarak il statüsüne kavuşmuştur. Bartın lezzetlerine ve gezilecek yerlerine göz attığımız haberimizi incelemenizi tavsiye ederiz. Peki, Bartın'ın neyi meşhur? Bartın'da ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

BARTIN'IN NEYİ MEŞHUR? BARTIN'DA NE YENİR?

Pum Pum Çorbası

İsmi kadar farklı bir çorba olan Pum Pum Çorbası, bir o kadarda lezzetli bir yiyecek.

Kabak Burması

Kabak ile yapılan Kabak Burması, Bartın'ın en meşhur yiyeceklerinden birisidir. Özellikle özel günlerde yapılan Kabak Burması, Bartın'da severek tüketiliyor.

Amasra Salatası

Bu salata kullanılan tüm malzemeler organik olduğu için hepsi bir arada tüketildiğinde ağızda bambaşka bir tat bırakmaktadır.

BARTIN'DA GEZİLECEK YERLER

İnkumu Plajı

Kuş Kayası Yol Anıtı

Kuşkayası Batı Karadeniz Bölgesinde Roma İmparatorluğu döneminde yaptırılmış olan bir anıttır.

Amasra Müzesi

Amasra Müzesi, Türkiye'nin kuzeybatısındaki Bartın ilinin Amasra ilçesinde bulunan bir müzedir. 1982 yılında kurulan şirket, arkeolojik eserler ve etnografik ürünler sergiliyor. Müze yılda 50.000'den fazla turist tarafından ziyaret edilmektedir.

BARTIN HAKKINDA

Batı Karadeniz’de bulunan Bartın, 1991 yılında Zonguldak’tan ayrılarak il statüsüne kavuştu. Bu küçük il, 2000 yılında milli park ilan edilen ve 1998’de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından Avrupa Ormanları’nda korumada öncelikli alanlardan biri olarak seçilen Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Zengin florası ve yaban hayatı, doğaseverleri heyecanlandıracak cinsten. Parka gittiğinizde, Ilgarini Mağarası’nı, Armutlu Çayırı’nı, Valla Kanyonu’nu da görmelisiniz.

İlin en önemli akarsuyu niteliğindeki Bartın Irmağı, üzerinde düzenli bir taşımacılığa imkân veriyor.

İlin ender rastlanan bir diğer doğal yapısı ise Güzelcehisar Lav Kayaları. Ayrıca Göl Deresi Şelalesi ve Ulukaya Şelalesi de ziyaret edebileceğiniz diğer doğal güzellikler.

