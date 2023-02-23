Bartlomiej Babiarz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Babiarz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Babiarz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Babiarz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Babiarz 3 Şubat 1989 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Babiarz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Babiarz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Bartlomiej Babiarz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Babiarz'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Babiarz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Babiarz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Babiarz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Babiarz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Ruch Chorzow II

1 Temmuz 2008 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2009 yılında GKS Tychy

30 Haziran 2013 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2015 yılında Termalica

1 Temmuz 2017 yılında Apollon Smyrnis

22 Ocak 2018 yılında Z. Sosnowiec

17 Ağustos 2020 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

Bartlomiej Babiarz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Babiarz şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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