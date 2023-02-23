Bartlomiej Baranski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Baranski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Baranski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Baranski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Baranski 9 Ekim 2006 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Barański şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Baranski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Baranski'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Baranski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Baranski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Baranski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Baranski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow

Bartlomiej Baranski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Baranski şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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