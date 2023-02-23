Bartlomiej Ciepiela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Ciepiela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Ciepiela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Ciepiela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Ciepiela 24 Mayıs 2001 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Ciepiela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Ciepiela Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UFMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Ciepiela'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Ciepiela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Ciepiela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Ciepiela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Ciepiela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

1 Ocak 2019 yılında Legia II

24 Temmuz 2019 yılında Stalowa Wola

31 Temmuz 2020 yılında Legia II

21 Kasım 2020 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Legia Varşova

Bartlomiej Ciepiela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Ciepiela şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

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