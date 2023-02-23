Bartlomiej Gradecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Gradecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Gradecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Gradecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Gradecki 26 Aralık 1999 tarihinde Płock şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Gradecki şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Gradecki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPLENDOUR.PL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Plock futbol takımında oynamaktadır. Wisla Plock takımına 10 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Gradecki'nin Wisla Plock ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Gradecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Gradecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bartlomiej Gradecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Gradecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Wisla Plock II

10 Temmuz 2017 yılında Wisla Plock

18 Şubat 2019 yılında Znicz Pruszkow

30 Haziran 2020 yılında Wisla Plock

25 Şubat 2022 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2022 yılında Wisla Plock

Bartlomiej Gradecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Gradecki şuan Wisla Plock takımında oynamakta ve 69 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

GKS Góra (-2012), MDK Król Maciuś Club Płock (2012-2013), Wisła Płock (2013-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.