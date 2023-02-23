Bartlomiej Jelonek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Jelonek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Jelonek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Jelonek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Jelonek 22 Aralık 2001 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Jelonek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Jelonek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FutNat.com yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Jelonek'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Jelonek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Jelonek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Jelonek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Jelonek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Piast Gliwice II

14 Temmuz 2022 yılında Piast Gliwice

Bartlomiej Jelonek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Jelonek şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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