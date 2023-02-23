Bartlomiej Kalinkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Kalinkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Kalinkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Kalinkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Kalinkowski 11 Temmuz 1994 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Kalinkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Kalinkowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Bartlomiej Kalinkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Kalinkowski'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Kalinkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Kalinkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Kalinkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Kalinkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Legia U19

1 Ocak 2013 yılında Legia II

13 Şubat 2014 yılında Legia Varşova

16 Temmuz 2015 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2016 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2016 yılında GKS Katowice

1 Temmuz 2018 yılında LKS Lodz

28 Ocak 2020 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2022 yılında Chojniczanka

Bartlomiej Kalinkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Kalinkowski şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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