Bartlomiej Kasprzak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Kasprzak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Kasprzak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Kasprzak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Kasprzak 12 Ocak 1993 tarihinde Nowy Targ şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Kasprzak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Kasprzak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Bartlomiej Kasprzak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 7 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Kasprzak'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Kasprzak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Kasprzak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Kasprzak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Kasprzak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Garbarnia U19

1 Temmuz 2011 yılında Garbarnia

5 Eylül 2012 yılında Widzew Lodz

7 Temmuz 2015 yılında Sandecja

Bartlomiej Kasprzak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Kasprzak şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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