Bartlomiej Kludka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Kludka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Kludka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Kludka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Kludka 14 Mayıs 2002 tarihinde Lubin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Kłudka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Kludka Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Kludka'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Kludka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Kludka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Kludka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Kludka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lubin U19

1 Ağustos 2020 yılında Lubin II

1 Temmuz 2021 yılında Zaglebie Lubin

Bartlomiej Kludka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Kludka şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Bartlomiej Kludka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U21 takımında 42 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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