Bartlomiej Kukulowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Kukulowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Kukulowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Kukulowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Kukulowicz 11 Ekim 2000 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Kukułowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Kukulowicz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Bartlomiej Kukulowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Kukulowicz'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Kukulowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Kukulowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Kukulowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Kukulowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Legia U19

10 Ağustos 2018 yılında Gornik Leczna

31 Temmuz 2019 yılında Avia Swidnik

30 Haziran 2020 yılında Gornik Leczna

7 Temmuz 2021 yılında Termalica

Bartlomiej Kukulowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Kukulowicz şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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