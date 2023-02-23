Bartlomiej Lenert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Lenert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Lenert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bartlomiej Lenert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bartlomiej Lenert 13 Ekim 2001 tarihinde Chorzów şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Lenert şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bartlomiej Lenert Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Lenert'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bartlomiej Lenert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bartlomiej Lenert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Slask Swietochlowice
30 Haziran 2021 yılında Ruch U19
1 Ağustos 2021 yılında Odra Wodzislaw
31 Aralık 2021 yılında Ruch U19
15 Mart 2022 yılında G. Myslowice
30 Haziran 2022 yılında Ruch U19
1 Temmuz 2022 yılında Ruch Chorzow
Bartlomiej Lenert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bartlomiej Lenert şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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