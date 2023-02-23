Bartlomiej Mruk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Mruk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Mruk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Mruk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Mruk 21 Ağustos 2001 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Mruk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Mruk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Bartlomiej Mruk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Mruk'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Mruk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Mruk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Mruk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Mruk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2018 yılında Garbarnia

1 Ağustos 2020 yılında Pogon Szczecin

24 Şubat 2021 yılında Blekitni

30 Haziran 2021 yılında Pogon Szczecin

Bartlomiej Mruk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Mruk şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartlomiej Mruk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tramwaj Kraków, Garbarnia Kraków

Polonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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