Bartlomiej Pawlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Pawlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartlomiej Pawlowski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartlomiej Pawlowski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bartlomiej Pawlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Pawlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartlomiej Pawlowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Pawlowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Pawlowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Pawlowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Pawlowski 13 Kasım 1992 tarihinde Zgierz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Pawłowski şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Pawlowski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Bartlomiej Pawlowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Widzew Lodz futbol takımında oynamaktadır. Widzew Lodz takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Pawlowski'nin Widzew Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Pawlowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bpawlowski9/

Bartlomiej Pawlowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Pawlowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bartlomiej Pawlowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Pawlowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Promien Opalenica

1 Temmuz 2010 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2011 yılında GKS Katowice

31 Aralık 2011 yılında Jagiellonia

1 Şubat 2012 yılında Jarota Jarocin

30 Haziran 2012 yılında Jagiellonia

3 Temmuz 2012 yılında Warta Poznań

31 Aralık 2012 yılında Jagiellonia

9 Ocak 2013 yılında Widzew Lodz

30 Haziran 2013 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2013 yılında Widzew Lodz

31 Temmuz 2013 yılında Málaga CF

30 Haziran 2014 yılında Widzew Lodz

1 Temmuz 2014 yılında Lechia Gdansk

11 Şubat 2015 yılında Zawisza

30 Haziran 2015 yılında Lechia Gdansk

31 Ağustos 2015 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2016 yılında Lechia Gdansk

1 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

2 Ağustos 2019 yılında Gaziantep FK

10 Eylül 2020 yılında Slask Wroclaw

1 Şubat 2022 yılında Widzew Lodz

Bartlomiej Pawlowski kimdir

Bartlomiej Pawlowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Pawlowski şuan Widzew Lodz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ŁKS Łódź, Promień Opalenica

Bartlomiej Pawlowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bartlomiej Pawlowski nereli

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