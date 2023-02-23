Bartlomiej Wasiluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Wasiluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Wasiluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Wasiluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Wasiluk 30 Haziran 1995 tarihinde Biała Podlaska şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Wasiluk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Wasiluk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resovia Rzeszów futbol takımında oynamaktadır. Resovia Rzeszów takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Wasiluk'nin Resovia Rzeszów ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Wasiluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Wasiluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Wasiluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Wasiluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Chelmianka

1 Ocak 2014 yılında Rekord B-B

26 Ocak 2015 yılında Nadwislan Gora

30 Haziran 2015 yılında Rekord B-B

1 Ocak 2016 yılında Nadwislan Gora

24 Ağustos 2016 yılında Stalowa Wola

10 Ocak 2018 yılında ROW Rybnik

2 Temmuz 2019 yılında Sokol Ostroda

22 Ocak 2020 yılında Resovia

Bartlomiej Wasiluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Wasiluk şuan Resovia Rzeszów takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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