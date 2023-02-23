Bartlomiej Wdowik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Wdowik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Wdowik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Wdowik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Wdowik 25 Eylül 2000 tarihinde Olkusz şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Wdowik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Wdowik Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Bartlomiej Wdowik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Wdowik'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Wdowik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Wdowik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Wdowik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Wdowik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Ruch U19

4 Mayıs 2018 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2019 yılında Odra Opole

22 Ocak 2020 yılında Jagiellonia

Bartlomiej Wdowik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Wdowik şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartlomiej Wdowik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KS Olkusz (–2012), Słowik Olkusz (2012–2015), Spójnia Osiek-Zimnodół (2016)

Polonya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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