Bartlomiej Zynel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartlomiej Zynel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartlomiej Zynel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartlomiej Zynel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartlomiej Zynel 9 Nisan 1998 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartłomiej Żynel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartlomiej Zynel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartlomiej Zynel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bartlomiej Zynel'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartlomiej Zynel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartlomiej Zynel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartlomiej Zynel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartlomiej Zynel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2015 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2018 yılında Wisla Plock

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2021 yılında Stolem

28 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia II

4 Ağustos 2022 yılında Jagiellonia

Bartlomiej Zynel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartlomiej Zynel şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartlomiej Zynel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jagiellonia Białystok (-2014), Red Bull Salzburg (08/2014-)

Polonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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