Bartol Barisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartol Barisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartol Barisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartol Barisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartol Barisic 1 Ocak 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Bartol Barišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartol Barisic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Bartol Barisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Domzale futbol takımında oynamaktadır. NK Domzale takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bartol Barisic'nin NK Domzale ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartol Barisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartol Barisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartol Barisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartol Barisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

5 Kasım 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

2 Temmuz 2022 yılında NK Istra

30 Ağu 2022 yılında Dinamo Zagreb

31 Ağu 2022 yılında NK Domzale

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Bartol Barisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartol Barisic şuan NK Domzale takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Bartol Barisic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 10 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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