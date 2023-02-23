Bartosz Baranowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Baranowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Baranowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Baranowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Baranowicz 11 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Baranowicz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Baranowicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Baranowicz'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Baranowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Baranowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Baranowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Baranowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2018 yılında Rozwój Katowice

2 Ağustos 2019 yılında Gornik II

13 Temmuz 2021 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2023 yılında Gornik II

Bartosz Baranowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Baranowicz şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Baranowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwiazda Ruda Śląska (-2013) Rozwój Katowice (2014-)

Polonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 20 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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