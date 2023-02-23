Bartosz Bernard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Bernard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Bernard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Bernard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Bernard 8 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Bernard Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Pulawy futbol takımında oynamaktadır. Wisla Pulawy takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bartosz Bernard'nin Wisla Pulawy ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Bernard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Bernard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Bernard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Bernard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında LKS Drzewiarz

30 Haziran 2022 yılında Podbeskidzie Bielsko-Biala U19

1 Temmuz 2022 yılında Podbeskidzie

17 Şubat 2023 yılında Wisla Pulawy

30 Haziran 2023 yılında Podbeskidzie

Bartosz Bernard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Bernard şuan Wisla Pulawy takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Bernard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Iskra Pszczyna (-2015), Podbeskidzie Bielsko-Biała

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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