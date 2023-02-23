Bartosz Bernatowicz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Bernatowicz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Bernatowicz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Bernatowicz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Bernatowicz 14 Şubat 2005 tarihinde Białystok şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Bernatowicz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Bernatowicz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Bartosz Bernatowicz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Bernatowicz'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bartosz Bernatowicz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Bernatowicz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bartosz Bernatowicz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Bernatowicz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2021 yılında Jagiellonia II

15 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia

Bartosz Bernatowicz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Bernatowicz şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

Bartosz Bernatowicz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.