Bartosz Bida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Bida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Bida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Bida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Bida 21 Şubat 2001 tarihinde Rzeszów şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Bida şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Bida Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Bartosz Bida, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jagiellonia Bialystok futbol takımında oynamaktadır. Jagiellonia Bialystok takımına 2 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Bartosz Bida'nin Jagiellonia Bialystok ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Bida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Bida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bartosz Bida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Bida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında AP Jagiellonia

1 Temmuz 2017 yılında Jagiellonia U19

2 Ağustos 2017 yılında Jagiellonia

19 Temmuz 2018 yılında Wigry Suwalki

30 Haziran 2019 yılında Jagiellonia

Bartosz Bida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Bida şuan Jagiellonia Bialystok takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Bida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stal Mielec

Polonya U21 takımında 23 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 20 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.