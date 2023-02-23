Bartosz Biel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Biel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Biel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Biel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Biel 17 Mayıs 1994 tarihinde Wałbrzych şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Biel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Biel Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Polish Sports Group yapmaktadır. Bartosz Biel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Biel'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Biel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Biel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Biel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Biel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında SMS Lodz

30 Ağustos 2011 yılında Tur Turek

25 Şubat 2013 yılında LKS Lodz

18 Nisan 2013 yılında Tur Turek

6 Temmuz 2013 yılında P. Niepolomice

4 Temmuz 2014 yılında Wigry Suwalki

1 Temmuz 2016 yılında O. Zambrow

20 Ocak 2017 yılında Kotwica

7 Temmuz 2017 yılında Bytovia Bytow

17 Temmuz 2018 yılında GKS Belchatow

27 Temmuz 2020 yılında GKS Tychy

1 Temmuz 2022 yılında LKS Lodz

Bartosz Biel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Biel şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Biel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Baszta Wałbrzych, Górnik/Zagłębie Wałbrzych, UKS SMS Łódź

Polonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 19 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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