Bartosz Bieronski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Bieronski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Bieronski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Bieronski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Bieronski 10 Mayıs 2006 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Bieroński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Bieronski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 5 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Bieronski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Bieronski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Bieronski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Bieronski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Bieronski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Kasım 2021 yılında Podbeskidzie

Bartosz Bieronski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Bieronski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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