Bartosz Brzek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Brzek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Brzek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Brzek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Brzek 1 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Brzęk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Brzek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartosz Brzek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Brzek'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Brzek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Brzek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Brzek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Brzek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Lechia II

6 Temmuz 2022 yılında Lechia Gdansk

Bartosz Brzek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Brzek şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Brzek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lechia Gdańsk

Polska U14 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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