Bartosz Checinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Checinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Checinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartosz Checinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bartosz Checinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Checinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Checinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Checinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Checinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Checinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Checinski 25 Ocak 2004 tarihinde Sosnowiec şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Chęciński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Checinski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bartosz Checinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Checinski'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Checinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Checinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Bartosz Checinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Checinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sosnowiec II

13 Temmuz 2022 yılında Z. Sosnowiec

Bartosz Checinski kimdir

Bartosz Checinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Checinski şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zagłębie Sosnowiec (do 2021)

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Bartosz Checinski nereli

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