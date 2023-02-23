Bartosz Farbiszewski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Farbiszewski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Farbiszewski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Farbiszewski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Farbiszewski 17 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Farbiszewski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Farbiszewski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Bartosz Farbiszewski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 9 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Farbiszewski'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bartosz Farbiszewski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Farbiszewski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Farbiszewski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Farbiszewski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Escola Varsovia

9 Temmuz 2022 yılında Termalica

Bartosz Farbiszewski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Farbiszewski şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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