Bartosz Guzdek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Guzdek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Guzdek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Guzdek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Guzdek 28 Temmuz 2002 tarihinde Wadowice şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Guzdek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Guzdek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOLDEN EYE yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Guzdek'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Guzdek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Guzdek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Guzdek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Guzdek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Rekord B-B

5 Mart 2021 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2021 yılında Rekord B-B

1 Temmuz 2021 yılında Widzew Lodz

4 Temmuz 2022 yılında Odra Opole

30 Haziran 2023 yılında Widzew Lodz

Bartosz Guzdek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Guzdek şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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