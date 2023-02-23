Bartosz Jaroch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Jaroch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Jaroch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Jaroch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Jaroch 25 Ocak 1995 tarihinde Przemyśl şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Jaroch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Bartosz Jaroch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Jaroch'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Jaroch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Jaroch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Jaroch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Jaroch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında P. Przemysl

1 Ocak 2012 yılında Resovia

30 Ocak 2014 yılında Radomiak

8 Temmuz 2014 yılında Olimpia Grudz.

15 Temmuz 2015 yılında Podbeskidzie

11 Ağustos 2016 yılında Znicz Pruszkow

31 Aralık 2016 yılında Podbeskidzie

22 Ocak 2021 yılında Resovia

1 Temmuz 2022 yılında Wisla Krakow

Bartosz Jaroch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Jaroch şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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