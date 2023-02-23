Bartosz Jaroszek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Jaroszek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Jaroszek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Jaroszek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Jaroszek 17 Şubat 1994 tarihinde Siemianowice Śląskie şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Jaroszek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Jaroszek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 14 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bartosz Jaroszek'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Jaroszek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Jaroszek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Jaroszek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Jaroszek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Lubin U19

1 Temmuz 2014 yılında Lubin II

17 Temmuz 2015 yılında Rozwój Katowice

31 Aralık 2015 yılında Lubin II

1 Ocak 2016 yılında Rozwój Katowice

12 Ocak 2018 yılında GKS Jastrzebie

14 Ağustos 2020 yılında GKS Katowice

Bartosz Jaroszek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Jaroszek şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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