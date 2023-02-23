Bartosz Kapustka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kapustka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Kapustka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartosz Kapustka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bartosz Kapustka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kapustka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Kapustka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kapustka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Kapustka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Kapustka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Kapustka 23 Aralık 1996 tarihinde Tarnów şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Kapustka şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Kapustka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMG-SPORT yapmaktadır. Bartosz Kapustka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 13 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Bartosz Kapustka'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Kapustka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kapi67/

Bartosz Kapustka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Kapustka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bartosz Kapustka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Kapustka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2012 yılında Cracovia

3 Ağustos 2016 yılında Leicester

14 Temmuz 2017 yılında Freiburg

30 Haziran 2018 yılında Leicester

31 Ağustos 2018 yılında OH Leuven

2 Nisan 2019 yılında Leicester

13 Ağustos 2020 yılında Legia Varşova

Bartosz Kapustka kimdir

Bartosz Kapustka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Kapustka şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tarnovia Tarnów, Hutnik Kraków, Cracovia

Bartosz Kapustka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya takımında 21 numaralı formasıyla 7 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Bartosz Kapustka nereli

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