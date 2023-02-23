Bartosz Kieliba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kieliba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Kieliba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Kieliba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Kieliba 1 Ağustos 1990 tarihinde Krotoszyn şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Kieliba şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Kieliba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Bartosz Kieliba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Bartosz Kieliba'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Kieliba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Kieliba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Kieliba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Kieliba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Jarota Jarocin

1 Ocak 2016 yılında Warta Poznań

Bartosz Kieliba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Kieliba şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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