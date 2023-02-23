Bartosz Klebaniuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Klebaniuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Klebaniuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Klebaniuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Klebaniuk 3 Nisan 2002 tarihinde Biała Podlaska şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Klebaniuk şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Klebaniuk Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IQSPORT.COM.PL yapmaktadır. Bartosz Klebaniuk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Klebaniuk'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Klebaniuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Klebaniuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Klebaniuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Klebaniuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Orleta R.P.

30 Haziran 2019 yılında AP TOP-54 Yth.

1 Temmuz 2019 yılında Orleta R.P.

1 Ocak 2021 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2021 yılında Pogon Szczecin

7 Temmuz 2021 yılında Pogon Siedlce

31 Aralık 2021 yılında Pogon Szczecin

Bartosz Klebaniuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Klebaniuk şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 81 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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