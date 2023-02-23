Bartosz Kopacz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kopacz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Kopacz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Kopacz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Kopacz 21 Mayıs 1992 tarihinde Jastrzębie Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Kopacz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Bartosz Kopacz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 11 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Kopacz'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Kopacz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Kopacz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Kopacz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Kopacz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında GKS Jastrzebie

1 Temmuz 2010 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2011 yılında Radzionkow

30 Haziran 2012 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2012 yılında Zawisza

31 Aralık 2012 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2013 yılında Termalica

30 Haziran 2015 yılında Górnik Zabrze

1 Temmuz 2017 yılında Zaglebie Lubin

1 Ağustos 2020 yılında Lechia Gdansk

11 Ocak 2022 yılında Zaglebie Lubin

Bartosz Kopacz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Kopacz şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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