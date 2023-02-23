Bartosz Kwiecien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Kwiecien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Kwiecien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Kwiecien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Kwiecien 7 Mayıs 1994 tarihinde Starachowice şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Kwiecień şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Kwiecien Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S4S yapmaktadır. Bartosz Kwiecien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Korona Kielce futbol takımında oynamaktadır. Korona Kielce takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bartosz Kwiecien'nin Korona Kielce ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Kwiecien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Kwiecien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bartosz Kwiecien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Kwiecien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2013 yılında Korona Kielce

30 Haziran 2013 yılında Juventa Starachowice

1 Temmuz 2013 yılında Korona Kielce

27 Şubat 2014 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2014 yılında Korona Kielce

28 Temmuz 2016 yılında Chrobry Glogow

31 Aralık 2016 yılında Korona Kielce

27 Temmuz 2017 yılında Jagiellonia

5 Ağustos 2020 yılında Arka Gdynia

31 Aralık 2020 yılında Jagiellonia

23 Ocak 2022 yılında Resovia

1 Ocak 2023 yılında Korona Kielce

Bartosz Kwiecien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Kwiecien şuan Korona Kielce takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Juventa Starachowice

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.