Bartosz Luczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Luczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Luczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Luczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Luczak 19 Mart 2003 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Łuczak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Luczak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Luczak'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Luczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Luczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Luczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Luczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2022 yılında Piast Gliwice

Bartosz Luczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Luczak şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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