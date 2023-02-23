Bartosz Mrozek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Mrozek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Mrozek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Mrozek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Mrozek 23 Şubat 2000 tarihinde Katowice şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Mrozek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabryka Futbolu yapmaktadır. Bartosz Mrozek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stal Mielec futbol takımında oynamaktadır. Stal Mielec takımına 12 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Mrozek'nin Stal Mielec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Mrozek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Mrozek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Mrozek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Mrozek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stadion Slaski Chorzow

1 Temmuz 2012 yılında GKS Tychy U19

1 Temmuz 2014 yılında Lech U19

1 Temmuz 2015 yılında Lech Poznan II

12 Temmuz 2016 yılında Lech Poznan

10 Temmuz 2018 yılında Elana Torun

30 Haziran 2019 yılında Lech Poznan

1 Temmuz 2019 yılında GKS Katowice

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

12 Mayıs 2022 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2023 yılında Lech Poznan

Bartosz Mrozek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Mrozek şuan Stal Mielec takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Mrozek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonia Łaziska Górne (-6/2008), Rozwój Katowice (7/2008-6/2010), Stadion Śląski Chorzów (7/2010-6/2012), Chrzciciel Tychy (7/2012-12/2012), APN GKS Tychy (2013-6/2014), Lech Poznań (7/2014-6/2015)

Polonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 1 numaralı formasıyla 11 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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