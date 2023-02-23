Bartosz Musiolik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Musiolik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Musiolik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Musiolik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Musiolik 30 Temmuz 2002 tarihinde Pszczyna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Musiolik şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Musiolik Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Musiolik'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Musiolik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Musiolik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Musiolik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Musiolik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Ruch U19

30 Haziran 2020 yılında Jagiellonia U19

13 Ekim 2020 yılında Ruch U19

1 Ağustos 2021 yılında Odra Wodzislaw

31 Aralık 2021 yılında Ruch U19

8 Şubat 2022 yılında Pniowek P.S.

30 Haziran 2022 yılında Ruch U19

19 Ağustos 2022 yılında Ruch Chorzow

Bartosz Musiolik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Musiolik şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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