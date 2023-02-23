Bartosz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Nowak 25 Ağustos 1993 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Nowak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Bartosz Nowak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Nowak'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bartosz Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gwarek Zabrze

28 Şubat 2013 yılında Polonia Bytom

13 Ocak 2014 yılında Miedz Legnica

24 Şubat 2015 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2016 yılında Miedz Legnica

27 Temmuz 2016 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2017 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2017 yılında Ruch Chorzow

18 Ocak 2018 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2018 yılında Ruch Chorzow

16 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

3 Ağustos 2020 yılında Górnik Zabrze

3 Ağustos 2022 yılında Rakow

Bartosz Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Nowak şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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