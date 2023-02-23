Bartosz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bartosz Nowak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bartosz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bartosz Nowak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Nowak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Nowak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Nowak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Nowak 25 Ağustos 1993 tarihinde Radom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Nowak Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profus Management yapmaktadır. Bartosz Nowak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rakow Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Rakow Czestochowa takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Nowak'nin Rakow Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Nowak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Nowak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bartosz Nowak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Nowak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Gwarek Zabrze

28 Şubat 2013 yılında Polonia Bytom

13 Ocak 2014 yılında Miedz Legnica

24 Şubat 2015 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2016 yılında Miedz Legnica

27 Temmuz 2016 yılında Ruch Chorzow

30 Haziran 2017 yılında Miedz Legnica

1 Temmuz 2017 yılında Ruch Chorzow

18 Ocak 2018 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2018 yılında Ruch Chorzow

16 Temmuz 2018 yılında Stal Mielec

3 Ağustos 2020 yılında Górnik Zabrze

3 Ağustos 2022 yılında Rakow

Bartosz Nowak kimdir

Bartosz Nowak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Nowak şuan Rakow Czestochowa takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Junior Radom (-2004), PKS Makowiec (2005-2006), Młodzik 18 Radom (2008-2009), Gwarek Zabrze (2009-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bartosz Nowak nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Brendon Lucas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brendon Lucas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Zebic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zebic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Zebic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Zebic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Rudko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artur Rudko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artur Rudko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir