Bartosz Rymaniak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Rymaniak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Rymaniak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Rymaniak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Rymaniak 13 Kasım 1989 tarihinde Gostyń şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Rymaniak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Rymaniak Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Bartosz Rymaniak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arka Gdynia futbol takımında oynamaktadır. Arka Gdynia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bartosz Rymaniak'nin Arka Gdynia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Rymaniak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Rymaniak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bartosz Rymaniak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Rymaniak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Jarota Jarocin

1 Temmuz 2008 yılında Zaglebie Lubin

1 Temmuz 2014 yılında Cracovia

5 Şubat 2016 yılında Korona Kielce

11 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

14 Temmuz 2021 yılında Gornik Leczna

1 Temmuz 2022 yılında Arka Gdynia

Bartosz Rymaniak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Rymaniak şuan Arka Gdynia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Rymaniak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kania Gostyń, Krobianka Krobia

Polonya takımında 8 numaralı formasıyla 14 Aralık 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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