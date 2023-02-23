Bartosz Salamon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Salamon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Salamon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Salamon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Salamon 1 Mayıs 1991 tarihinde Poznań şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Salamon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Salamon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Branchini Associati S.p.A. yapmaktadır. Bartosz Salamon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bartosz Salamon'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Salamon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/salamon1591

http://www.instagram.com/salamon1991/?hl=it

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http://www.facebook.com/SalamonBartosz/?fref=pb&hc_location=profile_browser

Bartosz Salamon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Salamon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bartosz Salamon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Salamon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Brescia U19

1 Temmuz 2008 yılında Brescia

1 Temmuz 2010 yılında Foggia

30 Haziran 2011 yılında Brescia

31 Ocak 2013 yılında Milan

11 Temmuz 2013 yılında Sampdoria

1 Eylül 2014 yılında Pescara

30 Haziran 2015 yılında Sampdoria

31 Ağustos 2015 yılında Cagliari

19 Ağustos 2017 yılında SPAL

30 Haziran 2018 yılında Cagliari

1 Temmuz 2018 yılında SPAL

9 Ağustos 2018 yılında Frosinone

30 Haziran 2019 yılında SPAL

9 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

Bartosz Salamon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Salamon şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Salamon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Concordia Murowana Goślina, Lech Poznań, Brescia Calcio

Polonya takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 2 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Şubat 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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