Bartosz Slisz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bartosz Slisz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bartosz Slisz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bartosz Slisz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bartosz Slisz 29 Mart 1999 tarihinde Rybnik şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Bartosz Slisz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bartosz Slisz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Bartosz Slisz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 28 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Bartosz Slisz'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Bartosz Slisz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bartosz Slisz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bartosz Slisz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bartosz Slisz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2015 yılında ROW Rybnik

28 Şubat 2017 yılında Lubin II

7 Şubat 2018 yılında Zaglebie Lubin

28 Şubat 2020 yılında Legia Varşova

Bartosz Slisz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bartosz Slisz şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bartosz Slisz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RKP Rybnik, Energetyk ROW Rybnik (-2015)

Polonya takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 16 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

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